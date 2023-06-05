5 червня мер Луцька Ігор Поліщук назвав "збоченням" акцію старшокласників 24-ї школи, котрі прийшли у жіночому одязі до Дня гендерної рівності, та пригрозив директорам навчальних закладів "розірванням контрактів" за підтримку таких флешмобів.

Джерело: нарада Луцької міської ради

Як повідомляє ВСН, учні 11-А класу луцького ліцею влаштували “День навпаки”: хлопці прийшли у сукнях, тоді як дівчата – у чоловічих костюмах. 25 травня відповідне відео опублікували у TikTok, котре вже за три дні переглянули майже 236 тисяч осіб.

Як зауважується, користувачі підтримали школярів, зазначаючи, що відео їм сподобалося.

Директор департаменту освіти міськради Віталій Бондар пояснив, що флешмоб у 24-й школі проводили до Дня гендерної рівності.

Натомість мер Луцька Ігор Поліщук заявив, що вважає ненормальним, коли хлопці одягають сукню – чи то флешмоб, чи жарт.

“Коли особа чоловічої статі одягає жіночий одяг – це збочення. Якщо ще в одній школі буде допущено такий факт, будемо розривати контракт із директором. Учні також приходять в школу в піжамах, у халаті. Це, вважаєте, нормально? Я не такий старий, але якби я у свої шкільні роки прийшов у школу в піжамі, мене звідти б викинули, і правильно зробили б”.

Мер заявив, що школа – це дисципліна, порядок, навчання. Та не знає, до чого скоро дійде суспільство “із цими піжамами і жіночими одежами”.

Відтак Поліщук доручив директору департаменту освіти зібрати керівників закладів і провести відповідну “роз’яснювальну роботу”.

Щобільше, він зазначив, що, мовляв, “такі цінності та тенденції” є чужими “для нас”. Одначе, Поліщук не уточнив, які саме “цінності” засуджує, та яку культуру вважає “чужою”, лише додав, що Луцьк – “християнське місто, місто моральних цінностей”.