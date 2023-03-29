російсько-українська війна
09:12 Харківщина: у місті Богодухів росіяни ракетним обстрілом пошкодили 13 будинків та дитячий садок, є постраждалий
08:55 Втрати росіян: за добу ліквідовано 610 російських окупантів
08:28 В окупованому Мелітополі в локомотивному депо пролунали вибухи
08:18 «Суперечить сама собі і чинному законодавству»: лідер гурту «1914» про заборону Мінкульту щодо виїзду за кордон для артистів
08:15 Донеччина: 28 березня внаслідок російських обстрілів 5 цивільних зазнали поранень
07:39 29 березня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:18 Мокрий сніг, дощ та пориви вітру: прогноз погоди на 29 березня
00:49 Крістіна Агілера стала співзасновницею і головною радницею бренду жіночого сексуального здоров’я Playground
00:27 ВООЗ переглянула рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19

28 березня

23:01 Перший у світі центр дослідження дитячого травматизму допомагатиме дітям з України
22:47 Світовий Банк планує виділити додаткові кошти на відновлення агросектора України
21:58 «Несе загрозу для суспільної моралі»: синод ПЦУ виступив проти законопроєкту про одностатеві партнерства
21:26 З російського полону вдалося повернути майже дві тисячі наших захисників
21:17 Моравецький закликав Румунію спільно з Польщею відновити виробництво боєприпасів
21:00 В Україні сформували перші три ударні роти БПЛА, які вже готові до бою
20:40 У Міноборони РФ заявили, що до кінця року виробництво окремих видів боєприпасів зросте в 7-8 разів – CNN
20:26 «Образлива мова»: з романів Агати Крісті вилучили уривки з посиланням на етнічну приналежність
20:06 Навесні та влітку ситуація в енергосистемі України буде збалансованою – «Укренерго»
19:45 Україна зупиняє дію угоди з Сирією про торговельне, економічне і технічне співробітництво
19:24 Медичні поїзди УЗ та «Лікарі без кордонів» за рік врятували 3000 поранених цивільних
19:24 Середземноморська дієта може знизити ризик серцево-судинних захворювань серед жінок майже на 25% – CNN
18:32 У квітні відбудеться автоматичний перерахунок виплат для пенсіонерів, які працюють
18:30 Внаслідок війни надрам України завдано збитків на 10 трлн гривень – Міндовкілля
18:11 «єЧерга»: в Україні запустили застосунок для водіїв, які перетинають кордон із Польщею
18:03 Уряд готує законопроєкт про правовий режим деокупованих територій
17:49 У Чорному морі перебуває один ворожий ракетоносій – ОК «Південь»
17:48 У Швеції співробітникам Сил оборони заборонили використовувати TikTok

«Суперечить сама собі і чинному законодавству»: лідер гурту «1914» про заборону Мінкульту щодо виїзду за кордон для артистів

Лідер львівського блекенед-дез-метал гурту "1914" Дмитро Кумар повідомив, що Мінкульт не надав їм дозволу на виїзд за кордон, де в артистів були заплановані благодійні концерти. Музикант зазначив, що заборона Міністерства культури "суперечить сама собі і чинному законодавству".

Середа, 29 березня 2023, 08:18
Підтримати

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами артиста, поки не йому не довелось скасовувати заплановані у Європі концерти, він навіть не уявляв, що існує така кількість sold out шоу.

Дмитро Кумар наголосив, що за відмінку концерту доводить заплатити клуб чималу компенсацію. Більш того, наступного разу цей клуб не буде співпрацювати з гуртом, який раніше скасовував свій концерт.

“В Європі не встають на такі граблі двічі. А це фактично смерть для гурту і його багаторічної кропіткої праці. Але найголовніше – солдаут в клубі це повний зал мотивованої публіки яка прийшла саме на нас, почути про Україну, принести донати. Бо вони знають що я говоритиму, розказуватиму, агітуватиму. Розповім те чого не покажуть в їх новинах. Кожен солдаут – це потенційний дрон, авто, певна кількість бронніків, медицини ітд на фронт. Це гроші, які оперативно конвертуються в допомогу”, – наголосив виконавець.

Лідер гурту “1914” додав, що йому “сумно”, що “через тупу бюрократичну тяганину і боягузів в обличчі працівників міністерства” українські захисники не отримають допомогу, а в країнах Європи не знатимуть про те, що відбувається в Україні.

“Не в той бік вирішило міністерство воювати. Не в той бік плює. Хоча в листі їм я відверто пропонував стати їх офіційними представниками в світі, бути культурними амбасадорами. Адже на нас ходять тисячі людей і нас слухають”, – додав Кумар.

До свого допису виконавець додав скриншот офіційного роз’яснення Мінкульту, у якому вони пояснюють, що необхідно для виїзду за кордон.

“Як людина котра має вищу юридичну освіту – якби я хотів возитись із ними в суді з от таким їх папером, навіть суддя без досвіду і стажем роботи в два дні визнав би цю писульку такою що суперечить сама собі і чинному законодавству”, – наголосив Дмитро Кумар.

Музикант резюмував, що попереду у гурту літні найбільші фестивалі Європи на кшталт Hellfest, Graspop тощо, які відвідують 250-350 тисяч осіб.

“Сподіваюсь до того часу міністерство одумається і зрозуміє, що пропаганда України в світі напряму конвертується у допомогу Україні у світі. І глянувши наші виступи зрозуміє, що я не той персонаж котрий політкоректно говорить про нашого ворога чи взагалі мовчить”, – додав Дмитро Кумар.

Теги: 1914, виїзд за кордон, Дмитро Кумар, заборона про виїзд за кордон, Минкульт

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook