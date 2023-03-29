«Суперечить сама собі і чинному законодавству»: лідер гурту «1914» про заборону Мінкульту щодо виїзду за кордон для артистів

Лідер львівського блекенед-дез-метал гурту "1914" Дмитро Кумар повідомив, що Мінкульт не надав їм дозволу на виїзд за кордон, де в артистів були заплановані благодійні концерти. Музикант зазначив, що заборона Міністерства культури "суперечить сама собі і чинному законодавству".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами артиста, поки не йому не довелось скасовувати заплановані у Європі концерти, він навіть не уявляв, що існує така кількість sold out шоу.

Дмитро Кумар наголосив, що за відмінку концерту доводить заплатити клуб чималу компенсацію. Більш того, наступного разу цей клуб не буде співпрацювати з гуртом, який раніше скасовував свій концерт.

“В Європі не встають на такі граблі двічі. А це фактично смерть для гурту і його багаторічної кропіткої праці. Але найголовніше – солдаут в клубі це повний зал мотивованої публіки яка прийшла саме на нас, почути про Україну, принести донати. Бо вони знають що я говоритиму, розказуватиму, агітуватиму. Розповім те чого не покажуть в їх новинах. Кожен солдаут – це потенційний дрон, авто, певна кількість бронніків, медицини ітд на фронт. Це гроші, які оперативно конвертуються в допомогу”, – наголосив виконавець.

Лідер гурту “1914” додав, що йому “сумно”, що “через тупу бюрократичну тяганину і боягузів в обличчі працівників міністерства” українські захисники не отримають допомогу, а в країнах Європи не знатимуть про те, що відбувається в Україні.

“Не в той бік вирішило міністерство воювати. Не в той бік плює. Хоча в листі їм я відверто пропонував стати їх офіційними представниками в світі, бути культурними амбасадорами. Адже на нас ходять тисячі людей і нас слухають”, – додав Кумар.

До свого допису виконавець додав скриншот офіційного роз’яснення Мінкульту, у якому вони пояснюють, що необхідно для виїзду за кордон.

“Як людина котра має вищу юридичну освіту – якби я хотів возитись із ними в суді з от таким їх папером, навіть суддя без досвіду і стажем роботи в два дні визнав би цю писульку такою що суперечить сама собі і чинному законодавству”, – наголосив Дмитро Кумар.

Музикант резюмував, що попереду у гурту літні найбільші фестивалі Європи на кшталт Hellfest, Graspop тощо, які відвідують 250-350 тисяч осіб.

“Сподіваюсь до того часу міністерство одумається і зрозуміє, що пропаганда України в світі напряму конвертується у допомогу Україні у світі. І глянувши наші виступи зрозуміє, що я не той персонаж котрий політкоректно говорить про нашого ворога чи взагалі мовчить”, – додав Дмитро Кумар.