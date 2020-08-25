Київське "Динамо" здобуло перемогу над донецьким "Шахтарем" у матчі за Суперкубок України, отримавши цю нагороду вдев'яте.

Про це повідомляється на сайті клубу.

У вівторок, 25 серпня, на НСК “Олімпійський” у Києві пройшов матч за Суперкубок України, у якому зустрілися “Динамо” (Київ) та “Шахтар” (Донецьк). Матч вперше проходив у столиці, традиційно для останніх місяців — за порожніх трибун.

Хід матчу

На старті матчу ініціативою володіли “гірняки”. Особливою активністю виділявся Додо. Однак рахунок відкрили кияни: Родрігес притримав м’яча на правому фланзі, віддав на правий кут штрафного Сидорчуку, який приєднався до атаки, капітан оцінив ситуацію та виконав м’який навіс на дальній кут воротарського майданчика, де головою пробив де Пена – 1:0.

Вже за 10 хвилин “Динамо” подвоїв свою перевагу. Родрігес отримав м’яча на правому фланзі, пройшов до штрафного майданчика і, не зустрівши опору, перекинув м’яча через Пятова, який вийшов із воріт, – 2:0.

Після цього динамівці втратили пильність та пропустили м’яч у свої ворота. “Гірникам” вдалося виконати навіс із правого флангу, цього разу Тете, і залишений без нагляду на лінії воротарського майданчика Мораес головою пробив у кут воріт – 2:1. Ще один шанс “Шахтар” мав перед самою перервою, проте гол так і не був забитий.

Після поновлення поєдинку футболісти “Шахтаря” володіли територіальною перевагою. Проте на 83-й хвилині після подачі з правого флангу, коли ніхто з динамівців не зміг дотягнутися до м’яча, його підхопив Андрієвський, який виконав м’який навіс, і Соль із меж воротарського майданчика пробив головою по порожніх воротах. Це перший гол нападника з 3 березня й загалом четвертий за час виступу в “Динамо”.

У підсумку перемога “Динамо” – 3:1. Кияни завойовують дев’ятий в історії Суперкубок України та 64-й трофей за всю історію клубу.

“Шахтар” (Донецьк) – “Динамо” (Київ) – 1:3

“Шахтар”: 30. Пятов, 2. Додо, 4. Кривцов (99. Фернандо, 87), 77. Бондар (70. Коноплянка, 70), 22. Матвієнко, 6. Степаненко, 21. Алан Патрик, 8. Маркос Антоніо (11. Марлос, 46), 7. Тайсон, 14. Тете (19. Соломон, 61), 10. Мораес.

“Динамо”: 1. Бущан, 5. Сидорчук, 10. Шапаренко, 14. де Пена (18. Андрієвський, 74), 20. Караваєв, 22. Родрігес, 24. Тимчик, 29. Буяльський (17. Лєднєв, 82), 34. Сирота, 89. Супряга (9. Соль, 61), 94. Кендзьора.

Голи: Мораес (37) – де Пена (20), Родрігес (31), Соль (83).

Попереджені: Шапаренко (49), Караваєв (59).