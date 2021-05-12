Про це повідомляють на сайті УЄФА.
Нагадаємо, дев’ять із 12 футбольних клубів, які раніше зголосилися стати учасниками проєкту Суперліги, вибачилися перед Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та отримали покарання.
Водночас три клуби з тих, котрі зголосилися раніше брати участь у Суперлізі (“Реал”, “Барселона” і “Ювентус”), наразі не пішли на угоду з УЄФА.
“Сьогодні було призначено інспекторів УЄФА з етики та дисциплінарних питань для проведення дисциплінарного розслідування потенційного порушення нормативно-правової бази УЄФА “Реалом”, “Барселоною” та “Ювентусом” через так званий проєкт “Суперліга”, – йдеться у повідомленні.
В УЄФА зазначили, що згодом нададуть детальнішу інформацію щодо цього.
Як відомо, про створення європейської Суперліги днями оголосили 12 європейських топклубів: англійські “Манчестер Юнайтед”, “Ліверпуль”, “Манчестер Сіті”, “Арсенал”, “Челсі”, “Тоттенхем”, іспанські “Барселона”, “Реал”, “Атлетіко” , а також італійські “Інтер”, “Мілан” і “Ювентус”.
- Американський інвестиційно-банківський гігант JP Morgan Chase підтвердив готовність фінансувати Європейську Суперлігу – альтернативу Ліги чемпіонів.
- Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на тлі новин про створення Європейської Суперліги оголосив, що вводить новий формат єврокубків сезону 2024/25. Зміни торкнуться передусім Ліги чемпіонів, Ліги Європи і Ліги конференцій.
- Всі 55 асоціацій-членів Європейського футбольного союзу (УЄФА) засудили створення Суперліги.
- Згодом усі шість англійських клубів Прем’єр-ліги оголосили про вихід зі створеної днями Суперліги.