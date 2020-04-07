В ніч з 7 на 8 квітня мешканці Землі спостерігатимуть Рожевий Супермісяць — найяскравіший повний місяць цього року.

Про це повідомляє аерокосмічний портал Space.com.

В ніч з 7 на 8 квітня Місяць буде на 164 тисячі кілометрів ближче до Землі, ніж зазвичай, і жителі планети спостерігатимуть так званий Рожевий Супермісяць — найяскравіший в цьому році.

Супермісяць — це астрономічне явище, яке відбувається при збігу повного місяця або нового місяця з моментом найбільшого зближення Місяця та Землі. У такі дні з Землі можна побачити більший розмір місячного диска, сам супутник в цей час виглядає на 14-30% яскравіше, ніж звичайно.

Варто зазначити, що в цю ніч Місяць, всупереч назві явища, не буде забарвлений рожевим кольором. Квітневий супермісяць отримав таку назву тому, що зазвичай в цей час в східній частині Північної Америки цвіте шилоподібний флокс, квітки якого мають яскравий рожевий колір. Всупереч цьому американська астрономка Джекі Фахерті запевняє, що явище буде “яскравим, блискучим та абсолютно чудовим”.

До того ж, як зазначає Фахерті, в той час, як багато хто сидить на карантині разом зі своїми сім’ями, Рожевий Супермісяць — чудова можливість повеселитися та повчити дітей.

“Це запрошення для всіх стати тим експертом Місяця, бути людиною з цієї маленької групи тих, хто може відрізнити, коли Місяць трохи яскравіший ніж зазвичай. Найпростіший з астрономічних уроків, які ви можете провести з малюком, — це фази Місяця”, — сказала вона.

За словами Фахерті, люди у всьому світі зможуть спостерігати Рожевий Супермісяць всю ніч, поки місяць підіймається, рухається на небі та сідає. Але особливо захопливо він виглядатиме на сході Місяця. Жителі України спостерігатимуть схід Місяця о 5:35 годині ранку 8 квітня.