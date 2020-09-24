Про це вона повідомила в своєму Instagram.

У 25-річної Хадід та її 27-річного бойфренда, співака Зейна Маліка народилася дочка.

Дівчинка з’явилася на світ на вихідних, про що новоспечені батьки і повідомили в своїх соціальних мережах, поділившись першими знімками з новонародженою.

“Наша дівчинка приєдналася до нас у ці вихідні і вже змінила наш світ. Стільки любові”, – написала Хадід.

“Наша дівчинка тут, здорова і красива. Неможливо спробувати виразити словами, як я почуваюся зараз. Любов, яку я відчуваю до цієї крихітної людини, вище мого розуміння. Я вдячний за те, що знаю її, з гордістю називаю її своєю, і вдячний за життя, яке ми проживемо разом”, – написав, в свою чергу, в Twitter Зейн Малік.

Він поділився чорно-білим знімком крихітної руки дитини, що стискає його палець.

Джіджі Хадід підтвердила чутки про свою вагітність в квітні в ефірі шоу Джиммі Феллон.

Відзначимо, що з колишнім учасником гурту “One Direction” Зейном Маліком модель разом із 2015 року: за цей час пара сходилася і розходилася кілька разів.