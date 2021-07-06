Хадід опублікувала звернення в своїх Instagram Stories. Про деталі також пише видання People.

Як відомо, у вересні 2020 року супермодель вперше стала матір’ю. У Хадід та її бойфренда, співака Зейна Маліка народилася дочка, котру назвали Кхай.

Не всі зірки готові демонструвати обличчя своїх дітей публічно і документувати процес їхнього дорослішання в Instagram. До них належить і 26-річна Джіджі Хадід.

Ймовірно, супермодель втомилася ховати маленьку доньку від папараці. А тому Хадід опублікувала публічну заяву-звернення щодо конфіденційності життя своєї дитини.

Супермодель закликала “папараці, пресу та улюблені фан-акаунти” “розмивати” обличчя її 9-місячної дочки на будь-яких знімках, які можуть у майбутньому поширюватися.

“Оскільки наша дитина росте, ми розуміємо, що вже не можемо захистити її так, як хотіли б і робили це, коли вона була меншою. Їй подобається дивитися на світ. І хоча вона часто проводить час на ранчо, вона також відкриває для себе й інші місця. Під час наших нещодавніх візитів до Нью-Йорка вона почала виявляти бажання, щоб її сонцезахисний козирок на візку було піднято (до цього вона звикла вдома), і вона стала сама його піднімати. Вона не розуміє, від чого її закривають у місті або від чого я хочу її захистити. Я теж хочу, щоб вона побачила найдивовижніше місто в світі, а також красивих і різноманітних людей, які ходять вулицями Нью-Йорка… Але без стресу з боку медіа, які переслідують батьків, котрі є публічними особами… Я пишу все це, щоб сказати папараці, пресі й улюбленим фан-акаунтам, що ми ніколи спеціально не показували обличчя дочки в соцмережах. Ми хочемо, щоб вона сама обрала, як показати себе світові, коли подорослішає, і щоб її дитинство було якомога більш нормальним, без турбот про публічний імідж, який вона не обирала”, – зазначила Джіджі Хадід.

У зв’язку із цим супермодель закликала “розмивати” обличчя її дочки, якщо вона раптом потраплятиме в кадр. Крім того, Хадід подякувала тим фотографам, котрі дотримувалися дистанції і не підходили близько до неї з дочкою під час прогулянок у Нью-Йорку.

“Як мама, я просто хочу кращого для своєї дитини, як і інші батьки. І я сподіваюся, що це стане продовженням розмови про захист неповнолітніх в засобах масової інформації, навіть якщо це діти публічних батьків… Для дитини близькість і божевілля папараці можуть бути просто нищівними і дезорієнтуючими”, – додала Хадід.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)