Нова глава у знаменитому суперництві між Кріштіану Роналду та Ліонелем Мессі розгорнеться в четвер під час товариського матчу, де португальський форвард вперше вийде на поле в Саудівській Аравії після переходу в "Аль-Наср".

Про це інформує Reuters.

Після блискучої кар’єри в Європі, в результаті якої Роналду виграв чотири титули Ліги чемпіонів із “Реалом” і два скудетто з “Ювентусом”, футболіст підписав контракт на два з половиною роки з “Аль-Насром”, описавши це як “слушний момент”, щоб поділитися своїм досвідом в Азії. За оцінками ЗМІ, сума контракту перевищує 200 мільйонів євро (216,28 мільйона доларів).

Саудівський клуб є кінцевою зупинкою в кар’єрі Роналду, яка почалася в 2002 році в Sporting CP, перш ніж форвард відіграв два сезони в Манчестер Юнайтед, останній з яких закінчився на гіркій ноті, коли футболіст розірвав співпрацю з клубом після гострого конфлікту.

Роналду та Мессі, які домінували у футбольних перегонах щодо найкращого гравця всіх часів протягом більшої частини 10 років, зустрінуться на полі в четвер уперше з грудня 2020 року, коли “Ювентус” переміг “Барселону” з рахунком 3:0.

Роналду очолить “Ер-Ріяд”, команду, що складається з гравців “Аль-Хілаля” та “Аль-Насра”, проти “Парі Сен-Жермен” Мессі в товариському матчі, де нічого не поставлено на карту, але вболівальники все ще в захваті від перспективи спостерігати за зіткненням двох зірок.

Повідомляється, що на довгоочікуваний поєдинок, який відбудеться на стадіоні імені короля Фахда в Ер-Ріяді, було подано понад два мільйони онлайн-запитів на квитки. Торги за VIP-квитки «Beyond Imagination» на матч вже перевищили 2,66 мільйона доларів на аукціоні.

Вболівальники зацікавились грою, тому що вона відбудеться трохи більше ніж через місяць після того, як Мессі допоміг Аргентині виграти Чемпіонат світу 2022 року, якого не вистачало в його величезній колекції трофеїв. Роналду також потрапив у заголовки газет під час турніру, ставши першим гравцем, який забив голи на п’яти чемпіонатах світу.