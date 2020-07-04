Про це повідомляє агентство Reuters.

У зв’язку з пом’якшенням обмежень місцеві ЗМІ назвали сьогоднішній день “суперсуботою”.

Деякі паби почали обслуговувати клієнтів з 6:00 ранку, а окремі перукарні відкрилися з півночі.

У рамках ослаблення карантину жителі двох домогосподарств тепер отримали право зустрічатися в приміщенні. Правила соціального дистанціювання поки зберігаються.

Видання Sun спрогнозувало, що в суботу в Англії буде випито 15 млн пінт (8,5 млн літрів) пива.

У поліції заявили, що стурбовані, що відкриття пабів може спровокувати “п’яну і безвідповідальну поведінку”. Лікарні ж були попереджені про необхідність готуватися до вихідних в стилі Нового року.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав людей поводитися відповідально і поважати правила соціального дистанціювання, оскільки зберігається ризик нового спалаху коронавірусу. Але він також наголосив на важливості підтримки бізнесу.

Фото: Reuters

Варто зазначити, що сьогоднішнє пом’якшення карантину поширюється тільки на Англію, оскільки Уельс, Шотландія і Північна Ірландія (що також входять до складу Великої Британії) встановлюють власні графіки зняття обмежень.

Велика Британія стала однією з найбільш постраждалих країн в Європі. У країні було зафіксовано понад 284 тисячі випадків зараження коронавірусом і понад 44 тисячі летальних випадків.

Фото: Reuters

  • У червні чиновники на півдні Англії оголосили “критичну ситуацію” після того, як тисячі місцевих жителів почали стікатися до місцевих пляжів під час епідемії.