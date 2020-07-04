У суботу, 4 липня, в Англії пом'якшили карантин: жителям вперше за більш ніж три місяці дозволили піти в паби, ресторани і в перукарні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У зв’язку з пом’якшенням обмежень місцеві ЗМІ назвали сьогоднішній день “суперсуботою”.

Деякі паби почали обслуговувати клієнтів з 6:00 ранку, а окремі перукарні відкрилися з півночі.

У рамках ослаблення карантину жителі двох домогосподарств тепер отримали право зустрічатися в приміщенні. Правила соціального дистанціювання поки зберігаються.

Видання Sun спрогнозувало, що в суботу в Англії буде випито 15 млн пінт (8,5 млн літрів) пива.

У поліції заявили, що стурбовані, що відкриття пабів може спровокувати “п’яну і безвідповідальну поведінку”. Лікарні ж були попереджені про необхідність готуватися до вихідних в стилі Нового року.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав людей поводитися відповідально і поважати правила соціального дистанціювання, оскільки зберігається ризик нового спалаху коронавірусу. Але він також наголосив на важливості підтримки бізнесу.

Варто зазначити, що сьогоднішнє пом’якшення карантину поширюється тільки на Англію, оскільки Уельс, Шотландія і Північна Ірландія (що також входять до складу Великої Британії) встановлюють власні графіки зняття обмежень.

Велика Британія стала однією з найбільш постраждалих країн в Європі. У країні було зафіксовано понад 284 тисячі випадків зараження коронавірусом і понад 44 тисячі летальних випадків.