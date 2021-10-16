16 жовтня у Новій Зеландії оголосили про проведення "Суперсуботи" (Super Saturday). Протягом одного дня планувалося зробити 100 тисяч щеплень проти коронавірусу, але охочих виявилося значно більше.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Тепер у країні вакциновано майже 90% населення.

У суботу по всій Новій Зеландії відкрили клініки, мобільні пункти вакцинації, громадські центри вакцинації, сімейні амбулаторії та аптеки. Під час 8-годинного прямого ефіру (vaxathon) знаменитості закликали новозеландців зробити щеплення.

Слоган “Суперсуботи” – “Повернімося до того, що любимо”.

Станом на 19:00 за місцевим часом медпрацівники зробили 127 342 щеплень вакциною Pfizer.

Протягом “Суперсуботи” новозеландцям дарували квитки на літак у бізнес-класі, набори KFC, піцу тощо.

Станом на 15 жовтня в країні принаймні одне щеплення проти коронавірусу зробили 83% громадян віком від 12 років, а обидва щеплення – 62%.