Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Тепер у країні вакциновано майже 90% населення.
У суботу по всій Новій Зеландії відкрили клініки, мобільні пункти вакцинації, громадські центри вакцинації, сімейні амбулаторії та аптеки. Під час 8-годинного прямого ефіру (vaxathon) знаменитості закликали новозеландців зробити щеплення.
Слоган “Суперсуботи” – “Повернімося до того, що любимо”.
Станом на 19:00 за місцевим часом медпрацівники зробили 127 342 щеплень вакциною Pfizer.
Протягом “Суперсуботи” новозеландцям дарували квитки на літак у бізнес-класі, набори KFC, піцу тощо.
Станом на 15 жовтня в країні принаймні одне щеплення проти коронавірусу зробили 83% громадян віком від 12 років, а обидва щеплення – 62%.
- Індія з 15 жовтня відкрила кордони для іноземних туристів, які прибувають до країни чартерними рейсами, а з 15 листопада — для пасажирів комерційних регулярних рейсів. Країна не приймала туристів останні 19 місяців.