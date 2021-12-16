Про це повідомляє інформаційне агенство  CNN

Метеорологи повідомляють, що швидкість поривів вітру в супертайфуні “Рай” (або “Одетта”, як називають його в країні) досягає 230 км/год.

Він налетів на острів Сіаргао на сході Філіппін о 13:30 за місцевим часом і продовжує рухатися на захід зі швидкістю близько 25 км/год.

Фото: CNN

Фото: CNN

Повідомляється, що кілька південних та центральних провінцій отримали штормове попередження. Місцевих жителів попросили триматися осторонь прибережних та низькорозташованих поселень, а також решти небезпечних районів у зв’язку з загрозою повеней, зсувів та приливних хвиль.

На траєкторії руху тайфуну міститься близько 10 тис. поселень. Лише у провінції Східний Самар було евакуйовано понад 32 тис. осіб.

Evacuees arrive at an evacuation site in Dapa town, Surigao, Philippines on December 16.

Фото: CNN

Було скасовано десятки перельотів, також берегова охорона заборонила морські подорожі в районах, розташованих у зоні ризику. Близько 20 штормів та тайфунів вражають Філіппіни щороку.

Архіпелаг розташований в Тихоокеанському вулканічному вогняному кільці, де міститься більшість вулканів на Землі та коїться безліч стихійних лих.

  • Потужний землетрус магнітудою 7,4 стався на сході Індонезії, після чого метеорологи оголосили про можливість цунамі.
  • Нещодавно в Індонезії на острові Ява відбулося потужне виверження вулкану – села поховало під гарячим попелом. 