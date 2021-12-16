На Філіппіни налетів супертайфун "Рай", відомий як “Одетта”. Десятки тисяч осіб евакуйовані до тимчасових притулків.

Про це повідомляє інформаційне агенство CNN

Метеорологи повідомляють, що швидкість поривів вітру в супертайфуні “Рай” (або “Одетта”, як називають його в країні) досягає 230 км/год.

Він налетів на острів Сіаргао на сході Філіппін о 13:30 за місцевим часом і продовжує рухатися на захід зі швидкістю близько 25 км/год.

Повідомляється, що кілька південних та центральних провінцій отримали штормове попередження. Місцевих жителів попросили триматися осторонь прибережних та низькорозташованих поселень, а також решти небезпечних районів у зв’язку з загрозою повеней, зсувів та приливних хвиль.

На траєкторії руху тайфуну міститься близько 10 тис. поселень. Лише у провінції Східний Самар було евакуйовано понад 32 тис. осіб.

Було скасовано десятки перельотів, також берегова охорона заборонила морські подорожі в районах, розташованих у зоні ризику. Близько 20 штормів та тайфунів вражають Філіппіни щороку.

Архіпелаг розташований в Тихоокеанському вулканічному вогняному кільці, де міститься більшість вулканів на Землі та коїться безліч стихійних лих.