Про це пише The Washington Post.
Зазначається, що в цьому році Блумберг витратив 50 мільйонів доларів тільки на рекламу на онлайн-платформах. Для порівняння, всі кандидати в президенти 2020 року лише в Техасі витратили 26 мільйонів доларів на телевізійну рекламу, за даними аналітиків, 80 % з цієї суми витратив сам Блумберг. Наприклад, одне його рекламне оголошення коштувало 4,3 мільйона доларів, і в ньому йшлося про те, що у Блумберга є “la fuerza para enfrentar a Trump” (сила, щоб протистояти Трампу).
Офіційно кампанія ексмера Нью-Йорка почалася 13 тижнів тому, але він уже витратив на неї більше, ніж річний бюджет техаського міста Арлінгтон з населенням в 400 000 чоловік.
Найменші за посадою співробітники з його штату, який налічує 2000 осіб, заробляють 6000 доларів на місяць (майже вдвічі більше, ніж у його конкурента Сандерса).
“Він знає, що гроші не можуть купити йому любов, але, можливо, вони можуть купити щось подібне”, – зазначає видання.
Так, в п’ятницю Блумберг відвідав місто Мемфіс, що на півдні США (штат Теннессі), там йому вдалося згуртувати навколо себе близько 1000 чоловік, але кілька демонстрантів все ж вийшли з плакатами з написом “Олігарх”, “Яка ваша ціна?” і “Наша демократія не продається”.
Він також приїхав в Блантвілл, де виступив в стилі президента США Дональда Трампа.
“Мені майже не подобається те, за що виступає Майк Блумберг, але я дійсно поважаю його за те, що у нього вистачило сміливості з’явитися в Східному Теннессі на захід, який, ймовірно, не принесе йому успіху”, – зазначив місцевий житель Крейг Віднер.
Водночас, Крісті Карр сказала, що дуже “впадає у відчай”, коли люди говорять, що “Блумберг купує вибори”.
“Тому що все, що у мене є, – це страх, що кандидат інвестує свої власні гроші в мою рідну держава і мій рідний регіон, в який ніколи раніше не інвестували стільки”, – пояснила вона.
В одному з опитувань, яке проводилося в Вірджинії, Блумберга називали головним конкурентом для Сандерса, але більш пізнє опитування поставило його на третє місце. Він також посів третє місце в Техасі, де був найбільший приріст населення серед усіх штатів в країні з 2018 по 2019 рік.
- У січні повідомлялося, що колишній мер Нью-Йорка та можливий претендент на крісло президента США Майк Блумберг витратив близько 15 мільйонів доларів на настройку пошукових результатів в Google.
- Раніше кандидат у президенти США Берні Сандерс звинуватив свого суперника-демократа Майка Блумберга в спробі “купити президентство”.