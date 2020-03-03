3 березня, у "супервівторок", який стане вирішальним днем першого етапу боротьби за номінацію в президенти США від Демократичної партії, стане відомо чи втратить ексмер Нью-Йорка Майкл Блумберг 500 мільйонів доларів, які вклав у свою передвиборчу кампанію.

Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що в цьому році Блумберг витратив 50 мільйонів доларів тільки на рекламу на онлайн-платформах. Для порівняння, всі кандидати в президенти 2020 року лише в Техасі витратили 26 мільйонів доларів на телевізійну рекламу, за даними аналітиків, 80 % з цієї суми витратив сам Блумберг. Наприклад, одне його рекламне оголошення коштувало 4,3 мільйона доларів, і в ньому йшлося про те, що у Блумберга є “la fuerza para enfrentar a Trump” (сила, щоб протистояти Трампу).

Офіційно кампанія ексмера Нью-Йорка почалася 13 тижнів тому, але він уже витратив на неї більше, ніж річний бюджет техаського міста Арлінгтон з населенням в 400 000 чоловік.

Найменші за посадою співробітники з його штату, який налічує 2000 осіб, заробляють 6000 доларів на місяць (майже вдвічі більше, ніж у його конкурента Сандерса).

“Він знає, що гроші не можуть купити йому любов, але, можливо, вони можуть купити щось подібне”, – зазначає видання.

Так, в п’ятницю Блумберг відвідав місто Мемфіс, що на півдні США (штат Теннессі), там йому вдалося згуртувати навколо себе близько 1000 чоловік, але кілька демонстрантів все ж вийшли з плакатами з написом “Олігарх”, “Яка ваша ціна?” і “Наша демократія не продається”.

Він також приїхав в Блантвілл, де виступив в стилі президента США Дональда Трампа.

“Мені майже не подобається те, за що виступає Майк Блумберг, але я дійсно поважаю його за те, що у нього вистачило сміливості з’явитися в Східному Теннессі на захід, який, ймовірно, не принесе йому успіху”, – зазначив місцевий житель Крейг Віднер.

Водночас, Крісті Карр сказала, що дуже “впадає у відчай”, коли люди говорять, що “Блумберг купує вибори”.

“Тому що все, що у мене є, – це страх, що кандидат інвестує свої власні гроші в мою рідну держава і мій рідний регіон, в який ніколи раніше не інвестували стільки”, – пояснила вона.

В одному з опитувань, яке проводилося в Вірджинії, Блумберга називали головним конкурентом для Сандерса, але більш пізнє опитування поставило його на третє місце. Він також посів третє місце в Техасі, де був найбільший приріст населення серед усіх штатів в країні з 2018 по 2019 рік.