Про це пише HYPEBEAST.
Упакування Oreo зроблено в червоно-білих, фірмових кольорах бренду. На ньому також застосовано шрифт Futura від Supreme.
Вартість пачки такого печива поки невідома, але за чутками, її ціна становитиме $8. Запуск колаборації очікується найближчим часом.
Варто зазначити, що на eBay вже продається пачка нового печива Supreme й Oreo. За неї хочуть $200.
Supreme Oreos already listed for $200 on eBay. https://t.co/TBHKhZFfwt
— Ghostleaked 👻 (@ghostleaked) February 18, 2020
- Американський виробник вуличного одягу Supreme, відомий у всьому світі своїм нехитрим логотипом — написом шрифтом Futura на червоному тлі — в 2019 році відсвяткував своє 25-річчя. #Букви розповідали, як з’явився логотип іменитого бренду.