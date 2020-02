Про це пише HYPEBEAST.

Упакування Oreo зроблено в червоно-білих, фірмових кольорах бренду. На ньому також застосовано шрифт Futura від Supreme.

Вартість пачки такого печива поки невідома, але за чутками, її ціна становитиме $8. Запуск колаборації очікується найближчим часом.

Варто зазначити, що на eBay вже продається пачка нового печива Supreme й Oreo. За неї хочуть $200.

Supreme Oreos already listed for $200 on eBay. https://t.co/TBHKhZFfwt

— Ghostleaked 👻 (@ghostleaked) February 18, 2020