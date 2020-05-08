Американский бренд Supreme зарегистрировал права на торговую марку в Китае. В связи с этим «легальный клон» клон компании Supreme Italia не сможет продавать вещи и открывать магазины.

Про це повідомляє американське видання WWD.

Відзначається, що Supreme подав заявку на реєстрацію торгової марки в Китаї в грудні 2018 року. WWD пише, що китайське керівництво по торговим знакам схвалив заявку в кінці січня цього року.

Торгова марка включає права на продаж взуття і одягу бренду Supreme, зокрема, сорочки, пояса, піджаки, нижню білизну, футболки, штани, шапки.

У зв’язку з цим, тепер на території Китаю може продаватися тільки продукція американського Supreme. Після схвалення заявки Supreme Italia закрив свій флагманський магазин в Шанхаї.

Таким чином, у Supreme 251 зареєстрована торгова марка: в США, Італії, Іспанії, Великобританії, Франції, Японії, Китаї, Гонконгу, Тайвані, Сінгапурі, Австралії, Російської Федерації, Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратах.

До лютого 2019 американський бренд не реагував на активність свого італійського “клону”, який заявляв про плани відкрити 70 магазинів, в тому числі і в Україні.

Відзначимо, Supreme – американський бренд дизайнерського одягу, заснований Джеймсом Джебб в Нью-Йорку в квітні 1994 року. У 2017 році стало відомо, що вартість бренду перевищила мільярд доларів.