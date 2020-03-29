Відповідний пост Софі Грегуар-Трюдо опублікувала в Facebook.

Як повідомлялося раніше, 13 березня медики підтвердили зараження коронавірусом у дружини прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, Софі Грегуар-Трюдо. Хоча у самого прем’єра симптомів зараження не було, він повідомив, що буде два тижні перебувати в самоізоляції.

Сьогодні дружина глави канадського уряду повідомила, що почувається набагато краще.

“Я відчуваю себе набагато краще і отримала повне підтвердження [одужання] від мого лікаря і Департаменту охорони здоров’я в Оттаві”, — написав вона.

Також Софі Грегуар-Трюдо подякувала всім, хто підтримував її в період хвороби, і зазначила, що рада бачити, як жителі Канади допомагають один одному в період пандемії.

“Я твердо вірю, що наука і співчуття допоможуть нам подолати цю кризу. Я дуже рада бачити, що так багато людей допомагають один одному та піклуються одне про одного, допомагають боротися та контролювати поширення COVID-19. Ми пройдемо через це, мої сміливі друзі і колеги-канадці, і ми пройдемо через це разом”, — підкреслила вона.