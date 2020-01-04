Про це Магонова повідомила на своїй сторінці в фейсбук.

Допис про призначення на пост з’явився на сторінці вранці 2 січня. З нього випливає, що в обов’язки Магонової буде входити допомога голові Фонду державного майна в питаннях комунікації.

Варто зазначити, що Магонова є фахівцем з сфері PR, засновницею та власницею PR-агентства Magonova & Partners та медіа-агентства Kosatka.Media. Відповідна інформація опублікована на сайті компанії.

У серпні 2019 року Магонова вийшла заміж за топ-менеджера національної газової компанії “Нафтогаз України” Андрія Фаворова. Інформація про це розміщена на її сторінці в фейсбук.