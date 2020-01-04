Про це Магонова повідомила на своїй сторінці в фейсбук.
Допис про призначення на пост з’явився на сторінці вранці 2 січня. З нього випливає, що в обов’язки Магонової буде входити допомога голові Фонду державного майна в питаннях комунікації.
Варто зазначити, що Магонова є фахівцем з сфері PR, засновницею та власницею PR-агентства Magonova & Partners та медіа-агентства Kosatka.Media. Відповідна інформація опублікована на сайті компанії.
У серпні 2019 року Магонова вийшла заміж за топ-менеджера національної газової компанії “Нафтогаз України” Андрія Фаворова. Інформація про це розміщена на її сторінці в фейсбук.
Довідка. Фонд державного майна України (ФДМУ) — державний орган виконавчої влади, основними сферами діяльності якого є приватизація, оренда, управління, відчуження державного майна, земельних ділянок, а також здійснення професійної оціночної діяльності в Україні. Орган був створений за рішенням Кабінету Міністрів в 1991 році для здійснення політики в сфері приватизації майна, що належить державі.
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