Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

“Щодня отримую безліч питань про COVID-19 від знайомих, близьких і читачів сторінки. З командою ArcUA.org (https://arcua.org) створили міністерство здорового глузду, щоб допомогти з усім розібратися. У першому епізоді разом з лікарями, які мають реальну експертизу, даємо відповіді на ці питання. Підписуйтесь на наш канал і поширюйте відео разом зі здоровим глуздом! А також пишіть в коментарях під відео, що хотіли б подивитися в наступних епізодах”, – написала Супрун.

У першому випуску Супрун, Володимир Курпіта і Федір Лапій розповіли, хто саме в групі ризику, що робити з дітьми, яка різниця між соціальним дистанціюванням і ізоляцією, як громадяни можуть допомогти, як діяти якщо немає сімейного лікаря або якщо з’явилися симптоми хвороби, що буде після пандемії.