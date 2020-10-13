Екс-глава МОЗ України Уляна Супрун пояснила причини, чому не варто купувати вакцину проти коронавірусу COVID-19 у країни-агресора - Росії.

Про це вона написала на особистій сторінці в Fаcebook.

Супрун нагадала про те, що Росія позиціонує себе, як країну, яка зареєструвала нібито першу безпечну і ефективну вакцину від коронавірусу. У РФ навіть збираються незабаром вакцинувати своїх громадян.

“Але наука і здоровий глузд не на боці росіян”, – написала Супрун.

Вона пояснила, що до вакцини є дві вагомих претензії. По-перше, немає даних, на підставі яких можна здійснити аналіз результатів перших стадій тестування. По-друге, вакцину зареєстрували, ще не почавши третій етап випробувань, який вважається найважливішим. Це ставить під сумнів ефективність і безпеку такої вакцини.

За даними ВООЗ, у світі всього є 42 вакцини-кандидата проти коронавірусу. Їх досі тестують на різних етапах. Всього 10 вакцин в світі вже на третьому з чотирьох етапі дослідження. Серед них – російська. Ще 151 вакцина на нульовому етапі, тобто на етапі доклінічних досліджень.

“Україна в жодному разі не повинна купувати будь-які ліки або вакцини у країни-агресора, яка окупувала наші території і веде проти нас війну. Крім того, що така ідея є просто зухвало цинічною по відношенню до всіх українців, ми не можемо витратити кошти на сумнівну російську вакцину, якість і безпеку якої неможливо буде гарантувати і перевірити через те, що виробництво знаходиться на території країни-агресора”, – резюмувала Супрун.