Екскерівниця МОЗ оголосила, що у п’ятницю, 1 січня 2021 року, публікує свій останній допис на Facebook.

Наостанок Супрун порадила українцям бути здоровим глуздом і не йти на компроміси зі злом.

“Українці — непереможні. Конфліктуйте і не робіть компромісів зі злом. Думайте про суспільство та країну, а не лише про себе. Ухвалюйте рішення так, наче цього більше ні від кого очікувати. Візьміть відповідальність за все, що відбувається навколо, і не чекайте, що це зробить хтось інший”, — написала вона.

Нагадаємо, Супрун виконувала обов’язки міністерки охорони здоров’я України з серпня 2016 року по вересень 2019 року. Саме у той час, коли вона очолювала відомство, було розпочато масштабну медичну реформу, суперечки щодо якої у суспільстві та владі не вщухають і досі.