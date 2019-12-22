Про це вона написала у Facebook.

За її словами, одним з факторів, який суттєво підвищує ризики його появи є вживання алкоголю.

“Що “алкоголь шкідливий” знають майже всі, хоча це не суттєво впливає на їхні вибори пити чи не пити. Дослідження свідчать, що у Франції люди в курсі, що через алкоголь зростає кількість аварій і випадків насильства, але про ризик раку не знають чи не вірять. В США у зв’язок ризику раку та алкоголю “вірить” майже 40% населення”, – зазначила Супрун.

Алкоголь – відомий канцероген:

Оцтовий альдегід, що утворюється з етанолу, є дуже токсичною сполукою, що пошкоджує ДНК.

Алкоголь посилює вільнорадикальні процеси, що також пошкоджує ДНК та інші молекули.

Погіршує засвоєння в кишківнику вітамінів А, D, C, E, каротиноїдів і вітамінів групи В — окрім інших функцій, вони потрібні для відновлення ДНК чи зупинки вільнорадикальних процесів.

Алкоголь збільшує рівень естрогену, а деякі форми раку грудей залежні від естрогена.

На ймовірність захворіти на рак впливає комплекс факторів, наприклад вага, спадковість, вплив канцерогенів у воді, повітрі, меблів або одязі, тривалість перебування на сонці, раціон, куріння, прийом деяких лікарських засобів і вірусні захворювання (гепатит, папіломавірус людини) і то, скільки ми живемо. Чим довше, тим більше ризики. І як-не-як, доза збільшує ризик захворіти на рак, це еквівалент 25 грамів чистого спирту в день.

Як саме алкоголь впливає на ці ризики:

Залежно від частоти і кількості споживання, алкоголь збільшує ризик раку ротової порожнини і гортані в 1.8-5 і 1.4-2.6 разів відповідно. Куріння додатково збільшує шанси захворіти.

Споживання алкоголю в 1.3-5 разів збільшує ризик раку стравоходу, особливо у людей, швидко п’яніють.

Ризик раку печінки зростає вдвічі у людей, регулярно і багато п’ють. Рак печінки досить поширений, на відміну від попередніх. Прогноз для цього типу раку поганий. Ще 5 років після лікування можуть прожити лише 18% людей.

Рак грудей є найбільш поширеним типом раку серед жінок, і становить майже чверть всіх випадків раку. Ризик збільшується в 1,2 рази у тих, хто помірно п’є, і в 1,6 разу в сильно питущих.

Рак прямої кишки виявляється в 1,2-1,5 разів частіше у тих, хто багато п’є, в порівнянні з непитущими.

“Досить важко досліджувати точні ризики, адже людей, які ніколи-ніколи не п’ють, тобто контрольної групи, не так багато, а інші схильні неточно оцінювати кількість алкоголю, яку вони споживають. Але навіть такі цифри вже змушують задуматися, вам, дійсно, так хочеться випити”, – зазначила Уляна Супрун.