Про це Супрун повідомила на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, на зустрічі був присутній заступник голови Виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський, а глави комітету Михайла Саакашвілі не було.

“Під час зустрічі Єрмак озвучив бажання (своє і начебто президента теж), щоб я приєдналася до Національної ради реформ. Моє питання про те, в якій ролі мене бачать (у складі самої ради реформ, чи у виконавчому комітеті, чи у складі робочої групи), був переадресований Олександру Ольшанському, який не міг чесно відповісти нічого конкретного, оскільки дізнався про тему зустрічі безпосередньо під час розмови”, – розповіла Супрун.

За її словами, Єрмак і Ольшанський не змогли відповісти на питання про плани реформ, про структуру, функціонал і повноваження Виконавчого комітету, а також про загрози дублювання повноважень уряду і міністерств, додала ексглава МОЗ.

Через 10 хвилин розмови Єрмак відлучився на важливий телефонний дзвінок і вже не повернувся, зазначила Супрун.

“Склалося враження, що глава Офісу gрезидента організував цю зустріч швидше за чиїмось дорученням і “для галочки”. У реальності не було пропозиції приєднатися до Нацради реформ. Схоже, що все було зроблено для того, щоб згодом можна було стверджувати, ніби Уляні Супрун пропонували, але вона не захотіла”, – додала вона.

На її думку, 20 травня президент на пресконференції в черговий раз “наговорив багато дурниць і брехні про медичну реформу” і фантастики про нібито ефективну протидію COVID-19 урядом.