Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

“Сьогодні ввечері біля мого будинку невідомий чоловік вкрай зухвало намагався мене сфотографувати, пхаючи телефон мені обличчя. Він поводився дуже нахабно, немов хотів мене налякати”, – повідомила ексглава МОЗ.

За її словами, після цього чоловік побіг і сховався в машину, яка виїхала з боку офісу глави політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука.

“Мені вдалося сфотографувати цей автомобіль. Усередині, крім інших, сидів чоловік дуже схожий на колишнього депутата ВРУ Костянтина Яриніча від БПП, зараз член партії “Європейська Солідарність”, – розповіла Супрун.

Вона нагадала, що Яриніч також є кандидатом на пост глави Національної служби здоров’я України, “якого проштовхує на цю посаду міністр охорони здоров’я Максим Степанов, щоб мати в цій інституції” свою людину”.

Фото: Уляна Супрун / Facebook

Зараз Яриніч – головний лікар Кропивницького онкодиспансеру.

“Нещодавно його зловили на вимаганні хабара у онкопацієнтів. Дуже гідний кандидат для того, щоб очолити службу, в розпорядженні якої перебувають мільярди коштів платників податків”, – резюмувала Уляна Супрун.

Ексглава МОЗ зазначила, що готує заяву в поліцію.

“Мене так легко не злякати”, – підкреслила Супрун.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак 19 травня запрошував колишню в.о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун на зустріч, щоб запропонувати посаду в Національній раді реформ.