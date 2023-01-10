8 січня на Землю повернувся супутник NASA Earth Radiation Satellite (ERBS), який перебував у космосі майже 40 років. За даними Пентагону, решти апарату впали у море.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що супутник працював на орбіті Землі з 1984 року. За свої 38 років роботи супутник зробив вагомий внесок у науку щодо вивчання клімату та погоди.

На орбіті ERBS досліджував, як Земля поглинає та випромінює енергію від Сонця, і проводив вимірювання стратосферного озону, водяної пари, діоксиду азоту та аерозолів.

У Міністерстві оборони США підтвердили, що супутник вагою 2 450 кг згорів над Беринговим морем. NASA підрахувало, що ризик заподіяння шкоди будь-кому на Землі був дуже низьким.

Деякі частини супутника могли витримати тертя об атмосферу, тому, ймовірно, деякі частини просто впали у море.