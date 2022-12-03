Згідно з новими супутниковими знімками росіяни нещодавно побудували військові базу в центрі Маріуполя з логотипом російської армії та написом "Армія Росії — мешканцям Маріуполя".

Про це свідчать супутникові фото Maxar Technologies.

Новий U-подібний комплекс розташований недалеко від центру міста. На його даху видніється червоно-біло-блакитна зірка російської армії з великим пропагандистським написом.

In #Mariupol, a Russian military compound has been recently built in the north-center of the city. Notice the Russian Army slogan on the top of the roof. Satellite image from November 30, 2022. #Ukraine pic.twitter.com/GX2AwllUQM — Maxar Technologies (@Maxar) December 2, 2022

Також супутники зафіксували знімок, на якому видно збільшення поховань на міському кладовищі в окупованому Маріуполі.

Офіційно українські особи заявляли про щонайменше 25 тисяч осіб загиблих ще у квітні. Наприкінці серпня зʼявилась інформація за даними інсайдерського джерела президента Маріупольського телебачення Миколи Осиченка, що цифра загиблих бази Іллічівського моргу сягає 87 000, а Новоазовської прокуратури — 26 700 осіб. Микола Осиченко розповів #Буквам про витік інформації з моргів, подробиці поховань та ексгумації тіл.

27 жовтня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що росіяни намагаються приховати сліди своїх воєнних злочинів, скоєних у місті. Свідки стверджували, що бачили, як окупанти останніми місяцями витягували тіла з-під уламків зруйнованих будівель та відвозили їх для поховання.