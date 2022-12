Про це свідчать супутникові фото Maxar Technologies.

Новий U-подібний комплекс розташований недалеко від центру міста. На його даху видніється червоно-біло-блакитна зірка російської армії з великим пропагандистським написом.

In #Mariupol, a Russian military compound has been recently built in the north-center of the city. Notice the Russian Army slogan on the top of the roof. Satellite image from November 30, 2022. #Ukraine pic.twitter.com/GX2AwllUQM

