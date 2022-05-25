Суднами, що почали рухатися в порту Маріуполя, російські окупанти можуть вивозити метал та зерно. Ці кораблі перемістились до причалів, де зазвичай відвантажують продукцію.

Про це свідчать знімки Planet Labs, які є у розпорядженні “Схем”.

Зерно, яке зберігається в зерновому терміналі порту, належить Україні, а більша частина металу – компанії “Метінвест” Ріната Ахметова.

Нагадаємо, що раніше про намір окупантів вивезти українське майно повідомив директор ДП “Маріупольський морський торговельний порт” Ігор Барський. Він розповів про те, що 23 лютого на території порту містилося близько 200 тисяч тонн металу та чавуну. Водночас зерна було суттєво менше – 3,4 тисячі тонн на складах і ще 9 тисяч тонн на судні під закордонним прапором біля одного з причалів.

“В порту є один непошкоджений автономний плавучий кран, який працює на дизельному паливі – саме його можуть залучати, аби вивозити крадений український метал. Зараз російські загарбники ремонтують важкі навантажувачі, які для цього потрібні”, – додав Ігор Барський