Про це свідчать знімки Planet Labs, які є у розпорядженні “Схем”.
Зерно, яке зберігається в зерновому терміналі порту, належить Україні, а більша частина металу – компанії “Метінвест” Ріната Ахметова.
Нагадаємо, що раніше про намір окупантів вивезти українське майно повідомив директор ДП “Маріупольський морський торговельний порт” Ігор Барський. Він розповів про те, що 23 лютого на території порту містилося близько 200 тисяч тонн металу та чавуну. Водночас зерна було суттєво менше – 3,4 тисячі тонн на складах і ще 9 тисяч тонн на судні під закордонним прапором біля одного з причалів.
“В порту є один непошкоджений автономний плавучий кран, який працює на дизельному паливі – саме його можуть залучати, аби вивозити крадений український метал. Зараз російські загарбники ремонтують важкі навантажувачі, які для цього потрібні”, – додав Ігор Барський
- Нові супутникові фото з порту окупованого Севастополя підтверджують, що російські загарбники продовжують викрадати українське зерно.
- На території тимчасово окупованого порту в Маріуполі знаходяться український метал та зерно. Зараз росіяни намагаються частково його відновити, що сигналізує про намір агресора вивезти крадене українське майно.
- За даними українських розвідників, викрадене росіянами на тимчасово окупованих територіях України зерно перебуває на суховантажних суднах під прапором РФ в акваторії Середземного моря. Ймовірно, його буде перенаправлено до Сирії.