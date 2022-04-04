Аналіз супутникових знімків спростовують твердження РФ про те, що вбивство цивільних жителів у Бучі, передмісті Києва, сталося після того, як її "солдати покинули місто".

Про це пише американська щоденна газета The New York Times.

Коли на вихідних з’явилися зображення тіл загиблих мирних жителів, які лежали на вулицях Бучі — хтось зі зв’язаними руками, хтось із вогнепальними пораненнями в голову — міноборони РФ заперечило відповідальність, заявивши, що тіла нещодавно виклали на вулиці після того, як “всі російські підрозділи повністю вийшли з Бучі”.

Огляд відео та супутникових знімків, опублікованих The Times, показує, що багато цивільних жителів було вбито понад три тижнів тому, коли російські військові контролювали місто.

На одному відео, знятому депутатом місцевої ради 2 квітня, видно, як по вулиці Яблонській у Бучі розкидані тіла. Супутникові знімки, надані The Times компанією Maxar Technologies, показують, що щонайменше 11 з них перебували на вулиці з 11 березня, коли РФ окупувала місто.

Щоб підтвердити, коли з’явилися тіла і коли, ймовірно, були вбиті мирні жителі, команда візуальних розслідувань The Times провела аналіз супутникових знімків до і після. На знімках зображені темні об’єкти, схожі за розміром з людським тілом, які з’явилися на вулиці Яблонській у період з 9 по 11 березня. Об’єкти з’являються в тих місцях, в яких були знайдені тіла після того, як українські війська повернули Бучу, як свідчать кадри від 2 квітня. Подальший аналіз показує, що об’єкти залишалися в такому положенні більш як три тижні.

Довідка. Результати розслідування представили:

Мелахі Браун — старший продюсер команди візуальних розслідувань. Його робота отримала чотири премії “Еммі”, а у 2020 році він отримав Пулітцерівську премію за репортаж про вину РФ у бомбардуваннях лікарень у Сирії.

Девід Ботті — старший продюсер команди візуальних розслідувань, яка поєднує традиційні звіти з цифровою криміналістичною експертизою та відкритими методами. Раніше він працював на BBC у Вашингтоні та Лондоні, а також як вільний журналіст на Близькому Сході.

Хейлі Вілліс є журналісткою команди візуальних розслідувань, яка поєднує традиційні репортажі з цифровою криміналістичною експертизою та відкритими методами. У 2020 році вона отримала премію Джорджа Полка за міжнародні репортажі та премію «Еммі» за документальний фільм “Облога Куліакана”.