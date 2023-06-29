Супутникові знімки свідчать, що Росія спорудила дамбу на околиці окупованого українського міста Токмак Запорізької області. Зазначають, що цей крок, ймовірно, є створенням перешкод для українського контрнаступу.

Джерело: Bellingcat

Після будівництва дамби на початку травня річка Токмачка значно розширилася на схід від міста та затопила деякі найближчі до дамби поля. Це було видно на знімках, які свідчать, що дамбу зведено з піщаного бар’єра, досить широкого, щоб стримувати невелику річку.

Сліди шин, що ведуть від дамби, свідчать про те, що вона також може функціонувати як другий міст.

Такі дії можуть бути частиною зусиль російських окупантів уповільнити визволення Токмака в разі українського прориву поблизу міста.

Утім, враховуючи розмір дамби у Токмаку, ймовірне затоплення буде незначним.