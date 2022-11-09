Нові супутникові знімки показують, що найбільший айсберг у світі, який відколовся від Антарктиди минулого року, швидко рухається в теплі води, де він згодом розтане.

Про це повідомляє Live Science.

Зображення з супутника “Терра” показало, що найбільший у світі айсберг під назвою A-76A увійшов у протоку Дрейка, якою проходить швидка океанічна течія, що відправить цей шматок льоду в тепліші води, де він і розтане.

Величезна крижана плита, відома як A-76A, має довжину близько 84 миль (135 кілометрів) і ширину 16 миль (26 км). Це найбільший уламок попереднього найбільшого айсберга у світі, розміром з Род-Айленд A-76, який відколовся від західної сторони шельфового льодовика Ронне в Антарктиді в травні 2021 року і пізніше розколовся на три шматки: A-76A, A-76B і А-76С.

Нові знімки супутника “Терра” показують, що айсберг A-76A плаває в протоці Дрейка, яка з’єднує Атлантичний і Тихий океани та розташована між південним краєм Південної Америки й Південними Шетландськими островами трохи на північ від Антарктичного півострова.

Траєкторія шляху айсберга вказує на те, що ця гігантська брила льоду прямує далі на північ у тепліші води. За словами вчених з NASA, сильні океанічні течії часто забирають айсберги в цьому напрямку, де вони швидко тануть.

На цю мить А-76А подолав уже 2000 км. Але йому вдалося протистояти втраті льоду. Дані із супутника показують, що його нинішні розміри майже такі самі, що і рік тому.

За словами вчених, навряд чи такий стан айсберга триватиме довго, оскільки протока Дрейка відома тим, що відправляє айсберги в один кінець до своїх “водних могил”. Основною причиною цього є Антарктична циркумполярна течія – це єдина течія, яка повністю протікає навколо земної кулі, і вона містить більше води, ніж будь-яка інша течія на Землі.

Ця течія переносить за кожну секунду від 95 до 150 мільйонів кубічних метрів води. У результаті цього такі айсберги, що дрейфують, як A-76A, які потрапляють у протоку Дрейка, течія відносить далі від Антарктиди у тепліші води, де ці шматки льоду тануть.