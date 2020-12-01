Наглядачі лондонського зоопарку ZSL в Ріджентс-парку встановили у вольєрах сурикатів мініатюрні поштові скриньки, і тепер тварини "надсилають" Санта Клаусу свої різдвяні бажання.

Про це пише Evening Standard.

Зазначається, що в поштових скриньках з надписом “Santa Mail” заховані улюблені ласощі сурикатів – цвіркуни.

За словами доглядача Люка Тейлора, сурикати “попросили” у Санти, щоб у грудні люди відвідали зоопарк, оскільки виторг від квитків підтримає професійну турботу про 20 000 тварин в цей важкий час, а також глобальну наукову та природоохоронну діяльність ZSL.

“Те, що ми закриті в цілому на 15 тижнів в цьому році, означає, що ми втратили мільйони фунтів стерлінгів, отримані від продажу життєво важливих квитків, які фінансують нашу роботу; відсвяткувавши Різдво в Лондонському зоопарку, люди зможуть весело і безпечно провести день, підтримуючи роботу ZSL”, – додав він.