Про це повідомляє пресслужба НОК у Twitter.

Зазначається, що вони вже звернулись із відповідними заявами до Президента НОК Вадима Гутцайта.

Раніше український ексфутболіст та тренер Андрій Шевченко заявив, що полишає Національний олімпійський комітет України через незгоду з результатами виборів нового складу комітету: “Я не можу залишитися в складі НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну, життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх”, — написав Андрій Шевченко.

На Генеральній асамблеї НОК обрали нових членів комітету. До списку членів від спортивних федерацій потрапили Нестор Шуфрич та Григорій Суркіс. Зауважимо, що вони були членами проросійської “Партії регіонів”, а також забороненої в Україні “Опозиційної платформи – За життя”.