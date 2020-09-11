Інвестиційний банкір Сергій Фурса заявив, що його викликають до суду за позовом про захист честі і гідності братів Ігоря та Григорія Суркісів.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“У понеділок мене викликають до суду за позовом про захист честі і гідності Суркісів проти мене і телеканалу “Прямий”, де я посмів обговорювати звіт Kroll. Григорій Суркіс, Ігор Суркіс і їх тато вважають, що від цього постраждали їх честь і гідність. І вимагають публічно заявити, що “Рафік не винен”, що ніякого звіту Kroll поки ніхто в помині не бачив, а значить Kroll такого не писав, а ваш покірний слуга спаплюжив чесне ім’я Суркісів, обговорюючи публічно новину про те, що частина звіту Kroll описує, як гроші потрапляли на депозит Суркісів і чиї це були гроші”, – йдеться в повідомленні.

За його словами Фурси, Суркіси вимагають вибачень і спростувань.

“По-перше, це визнання. Здавалося б, де Суркіси, а де я. Але обговорюючи публічну новину я зумів поставити під загрозу честь і гідність цього прізвища. Їх честь і гідність не страждала, коли іспанські судді знаходили шуби у себе в номері. Честь і гідність Суркісів не страждала, коли старший Суркіс йшов за списком Медведчука серед великих і малих друзів Путіна. Честь і гідність Суркісів не страждала навіть тоді, коли Нацбанк визнавав їх пов’язаними особами при націоналізації “ПриватБанку”. Все було байдуже”, – зазначив банкір .

Він також наголосив, що Суркіси вимагають спростування інформації, яка вийшла в американській пресі і була передрукована українською пресою. І спростувати її повинен він на каналі “Прямий”.

“Цікаво. Сюрреалістично. Із серії “очі б мої не бачили звіту Kroll”. Цікаво, а не треба спростовувати щось ще? Наприклад, що “ПриватБанк” націоналізували. Що платники податків заплатили за це щастя 5,5 млрд доларів. Навіщо ж уже зупинятися на півдорозі? Не було ніяких 5,5 млрд доларів. Не було ніяких кредитів самим собі. Нічого цього не було. Треба просто все забути і почати з чистого аркуша. А хто старе згадає, тому око геть або того в суд. Щоб не згадували зайвий раз”, – додав Фурса.

У коментарі #Буквам Фурса зазначив, що сам позов, на його думку, дивний.

“Сам позов мені здається дивним, тому як в студії Прямого телеканалу ми обговорювали публічну інформацію, яка потрапила в усі ЗМІ України з американських ЗМІ і, власне кажучи, чому не можна цю інформацію обговорювати і чому це завдає шкоди честі та гідності Суркісів – це дуже дивна історія”, – сказав він.

Розслідування Kroll

Раніше американське видання Chicago morning star опублікувало фрагмент розслідування агентства Kroll, в якому йшлося, що ексвласник “ПриватБанку” Ігор Коломойський разом із братами Суркісами виводили кошти з “ПриватБанку” під час націоналізації.

Зазначається, що у 2008-2010 роках низка компаній, пов’язаних із “ПриватБанком”, отримали від кіпрської філії банку позики на загальну суму 361 млн доларів.

Ці позики були згруповані частинами, в рамках яких вони видавалися з різницею у кілька хвилин, відразу після чого вони були спрямовані через мережу транзакцій між рахунками пов’язаних компаній, у яких немає очевидної комерційної мети.

За версією Kroll, далі ці кошти були депоновані в “ПриватБанку” на термін до двох років, після чого їх перерахували на депозитні рахунки шести компаній, зареєстрованих в юрисдикції Британських Віргінських островів в один і той же день і за однією і тією ж адресою.

Зокрема, йдеться про офшорні компанії Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP і Tamplemon Investments LLP.

Kroll cтверджує, що всі 6 депозитних рахунків ведуть до братів Суркісів.

Варто зазначити, що “ПриватБанк” було націоналізовано в кінці 2016 року. Причиною націоналізації стали дії колишніх власників, що виділяли значні кредити афілійованим особам. Результати незалежного розслідування компанії Kroll показали, що до націоналізації “ПриватБанк” мінімум протягом 10 років був об’єктом масштабних махінацій, що призвело до нанесення фінансовій установі збитків на суму щонайменше $5,5 млрд.