Про це повідомляє російської агентство “ТАСС”.
“Він де-юре є помічником президента Російської Федерації””, – сказав Пєсков.
Спікер також заперечив бажання президента Росії відпустити Суркова.
“Ні, я в даному випадку вам цього не говорив. Я вам тільки констатую де-юре ситуацію”, – заявив він.
У той же час Пєсков не захотів конкретизувати, хто в адміністрації російського президента буде займатися роботою по “українському напрямку”.
“Як і раніше нюансування триває. Як тільки це буде визначено, ми вас проінформуємо”, – пояснив він.
- Раніше повідомлялося, що помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков, який обіймав посаду з 2013 року, прийняв рішення піти у відставку найближчим часом займатися медитацією.