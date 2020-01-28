Про це повідомляє російської агентство “ТАСС”.

“Він де-юре є помічником президента Російської Федерації””, – сказав Пєсков.

Спікер також заперечив бажання президента Росії відпустити Суркова.

“Ні, я в даному випадку вам цього не говорив. Я вам тільки констатую де-юре ситуацію”, – заявив він.

У той же час Пєсков не захотів конкретизувати, хто в адміністрації російського президента буде займатися роботою по “українському напрямку”.

“Як і раніше нюансування триває. Як тільки це буде визначено, ми вас проінформуємо”, – пояснив він.