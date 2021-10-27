Австралійка створила інсталяцію до Гелловіну – фейковий труп, підвішений до дерева, однак не всі сусіди зрозуміли жарт.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Mail Online.

Австралійка створила креативний реквізит до Гелловіну (який святкують 31 жовтня) – підвісила на своєму подвір’ї фейковий людський труп із піни, килима, липкої стрічки, мотузки та пакетів для сміття. Силует, який висів на дереві, виявився настільки реалістичним, що нажахав сусідів – і ті викликали поліцію.

Таку своєрідну прикрасу подвір’я жінка змайструвала за три години, щоб потішити свого сина. Однак, після приходу поліції жінка визнала, що її інсталяція могла образити почуття людей, які пережили втрати або душевні травми.

Фейковий труп австралійка прибрала та перепросила за те, що могла когось образити чи засмутити.