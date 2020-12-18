Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, яким вносяться зміни в процедуру призначення і звільнення членів наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 4413 проголосували 260 народних депутатів: 212 – від “Слуги народу”, 9 – від ВО “Батьківщина”, 6 – від групи “Партія “За майбутнє”, 10 – від групи “Довіра”, 17 – від “Голосу”, 6 позафракційних.

Голосуванню передувала активна дискусія в чаті “слуг народу”, яку вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.

Так, один із нардепів закликав колег підтримати законопроєкт, оскільки він “усуває колізію”, через яку в наглядовій раді “Суспільного” “сидять практично два терміни деякі люди зі старого скликання ВР – від “Волі народу” і БПП (зараз “Європейська Солідарність”, – ред.)”.

“Найголосніше проти кричатиме “Солідарність” – вони хочуть двох представників (від старого скликання БПП) і в січні подати від діючої “Солідарності”. Нагадую, що в травні наступного року новий склад наглядової ради (формування січень – лютий) має обрати новий менеджмент “Суспільного”, – говорилося в повідомленні.

Інші “слуги” цю позицію підтримали. Зокрема, один з нардепів написав:

“Колеги, важливо підтримати цей закон! “Суспільне” нас мочить в усіх областях! Прошу консолідуватися!”

Також висловлювалася думка, що “не можуть неіснуючі в Парламенті фракції мати свого представника в НСТУ”.

Про що законопроєкт

З ініціативою прискорити розгляд законопроєкту виступила один із його авторів, нардеп від “Слуги народу” Євгенія Кравчук. Вона заявила, що якщо не ухвалити документ, “може бути заблокована робота наглядової ради “Суспільного” та обрання нових членів”.

Законопроєктом вносяться зміни в закон України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України” (в частині делегування фракціями і групами Ради членів наглядової ради НСТУ).

Як пояснила на своїй Facebook-сторінці Кравчук, чинне законодавство до кінця не визначає, “як новообраний Парламент може делегувати представників до наглядової ради НСТУ в разі, якщо термін повноважень членів попереднього скликання не закінчився”.

Пропонуються такі зміни:

• термін повноважень членів наглядової ради збільшити з 4-х до 5 років (очікується, що це “дасть можливість правонаступництва в діяльності органу”);

• протягом скликання фракції будуть делегувати представника тільки 1 раз, а якщо ті підуть достроково – то замінять їх до кінця п’ятирічного терміну;

• розформовані депутатські фракції і групи не зможуть висунути представників до ради в разі припинення повноважень делегованого ними члена;

• з моменту набуття чинності законом буде сформований новий склад наглядової ради від фракцій і груп ВРУ.

Згідно із законопроєктом, делегування члена наглядової ради НСТУ не здійснюється в наступних випадках:

• у разі якщо депутатська фракція або група, яка обрала члена ради, достроково припинила повноваження, розформована;

• від депутатських фракцій та груп, які були сформовані протягом поточного скликання Верховної Ради після делегування членів депутатськими фракціями і групами;

• за умови, що до дати проведення виборів нового складу Верховної Ради залишилося 180 або менше календарних днів.

Судячи із зазначених норм, законопроєкт безпосередньо стосується “Європейської Солідарності”. Партія змінила назву в травні 2019 року (до цього називалася “Блок Петра Порошенка “Солідарність”). Відтак, у Верховній Раді попереднього скликання була фракції БПП, а не “ЄС”.

На це натякнув і нардеп від “Слуги народу” Микита Потураєв, виступаючи з трибуни ВР. Він заявив, що зараз у наглядовій раді НСТУ є людина, котра представляє “фракцію, яка в цьому Парламенті не існує, хоча є її правонаступниця”.

Законопроєкт різко розкритикував нардеп від “Європейської Солідарності” Микола Княжицький.

“Законопроєкт фактично пропонує звільнити членів наглядової ради Суспільного мовлення за відсутності будь-яких правових підстав – всупереч Конституції і закону про Суспільне телебачення… Закон не врегулював, як саме і за якою процедурою повинні призначатися члени наглядової ради замість тих, хто вибув, якщо суб’єкт призначення – фракція попереднього скликання. Для цього потрібно прописати процедуру. Але, замість цього, законопроєктом пропонується достроково, незаконним чином, без будь-яких підстав звільнити членів наглядової ради “Суспільного”, призначених від парламентських фракцій… Звільнення людей лише для того, щоб поставити туди своїх, – це не функція і не повноваження Верховної Ради”, – наголосив Княжицький.