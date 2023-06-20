Джерело: Посольство України в Болгарії.
З 19 червня на БНТ виходить випуск новин українською мовою, який транслюється онлайн. Ведуча новин Марія Плачкова зазначила, що передача насамперед орієнтована на українців, які зараз проживають у Болгарії.
“Посольство України висловлює вдячність дирекції БНТ за підтримку тимчасово переміщених громадян України, які наразі перебувають в Республіці Болгарія”, – висловили вдячність у посольстві України в Болгарії.
Зазначимо, що у Болгарії виявили майже 400 сайтів, які створили зловмисники для поширення російської пропаганди, включно з фейками та дезінформацією. На початку 2022 року деякі з них увійшли до топрейтингу сайтів.
Інформацію проаналізував Фонд гуманітарних і соціальних досліджень. В аналізі зазначено, що швидке поширення російської пропаганди всередині країни пов’язано зі зростанням мережі сайтів, які її публікують.
Дослідники вказали на винятково високу активність у Facebook протягом усього 2022 року. Всього у дослідженні нарахували 25 692 постів у групах і 19 987 на сторінках. Водночас пости зібрали понад 7,6 мільйона взаємодій.
“Сторінки, які подаються не як інформаційні, а як комерційні або розважальні, поширюють пропаганду, і у такий спосіб вона задовольняє ширший інтерес”, – йдеться в аналізі.
Попри пропаганду, частина дезінформації не прижилася. Зокрема віра в силу російської зброї зменшується, а підтримка президента Росії Володимира Путіна впала втричі.
- Німецьке видання Bild змінило заголовок про підрив Каховської ГЕС, видаливши звинувачення Росії. Спочатку на сайті видання Bild був заголовок “Росіяни підірвали величезну дамбу”, а потім його змінили на “В Україні підірвали величезну дамбу”.
- У німецькому виданні Stern заявили, що не поширювали інформацію про серйозне поранення голови очільника ГУР України Кирила Буданова. Раніше дані поширили у соцмережах РФ, включаючи Telegram канал Соловйова, з посиланням на Stern.