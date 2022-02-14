У зв'язку з отриманою від українців інформацію стосовно того, що команда співачки Alina Pash могла підробити довідки про перетин державного кордону з Кримом, Суспільний мовник звернувся до Державної прикордонної служби України.

Про це повідомляється на сайті “Суспільного”.

Мета звернення до ДПСУ – підтвердити або спростувати факт підробки документа державної служби, який надала команда переможниці Нацвідбору пісенного конкурсу “Євробачення-2022”.

У відомстві наголошують: угоду про участь Alina Pash у “Євробаченні-2022” не підпишуть до завершення перевірки та з’ясування фактів.

Раніше “Суспільне” зверталося з цього приводу до Державної прикордонної служби України, але отримало відмову у наданні цієї інформації. Згідно з відповіддю ДПСУ, відмова пояснюється конфіденційністю даних про перетин державного кордону.

Після того команда Alina Pash надала довідку, яку та, мовляв, отримала, і саме ця довідка стала підставою для її участі у Національному відборі.

Скандал на Національному відборі до пісенного конкурсу “Євробачення-2022”

12 лютого відбувся фінал національного відбору на пісенний конкурс “Євробачення”. Серед 8 кандидатів перемогу здобула Alina Pash, яка за результатами суддівського та глядацького голосувань отримала 15 балів.

Результатом конкурсу залишилися невдоволені користувачі соціальних мереж, які оголосили бойкот артистки.

Олег Псюк, лідер гурту Kalush Orchestra, який, згідно з результатами Нацвідбору до міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2022” посів друге місце, звинуватив організаторів у фальсифікаціях. А ведучий Національного відбору Тимур Мірошниченко розповів про плутанину в оголошенні результатів і про те, що результати видають у конвертах.

Стало відомо, що Alina Pash проводила концертні тури по Росії як учасниця проєкту “Delicious Ladies”. Пізніше, попри скандал, який розгорнувся довкола результатів конкурсу, співачка подякувала шанувальникам за перемогу та закликала єднатися.

Організатори конкурсу зазначили, що глядачі та фанати мають немало запитань до того, як відбувалась організація конкурсу, тому вони вирішили відповісти на них.

Подорожі по Росії та до окупованого Криму

Нагадаємо, що громадськості стало відомо про подорожі виконавиці до країни-агресора, коли телеведуча Катя Осадча у програмі “Світське життя” запитала співачку Alina Pash про те, що та “залітала у Крим через Москву, що суперечить закону України”.

На своїй Facebook-сторінці співачка раніше писала про свої поїздки до окупованого Криму та Москви.

Також після того, як у День Незалежності України у центрі Києва між куплетами гімну України співачка Alina Pash зачитала реп, українці почали шукати про неї більше інформації. Користувачі нагадали співачці про заплановані в Росії концерти, дружбу з проросійськими артистами, поїздку в анексований Крим через Москву і не лише.

Раніше з’ясувалося, що 11 червня 2018 року російська компанія Bosco di Ciliegi організувала виступ співачки у центрі Сколково. Компанія належить Михайлу Кусніровичу, довіреній особі Володимира Путіна на президентських виборах у 2018 році. Після скандалу виступ був скасований.

У відповідь на звинувачення артистка опублікувала заяву про те, що не порушувала законодавство України та вимоги конкурсу, а її виступ у 2015 році відбувався на приватному заході українців у Криму. Кордон вона перетинала з боку України.