Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що наразі Україна не готова до жінки на посаді міністра оборони.

Про це йдеться на брифінгу Давида Арахамії в кулуарах Ради

За словами Арахамії, у суспільства стереотипне бачення міністра оборони. Зокрема, більшість людей “має картинку”, що міністр оборони – це “бойовий генерал”.



“Ми вважаємо, що жінка-міністр оборони, взагалі, зараз не буде сприйнята суспільством, тому що суспільство не звикло… Навіть зараз питання по Резнікову, він військовозобов’язаний, але зараз не військовий. І вже ми маємо питання, а якби це була жінка, то взагалі сказали б “війна на дворі, а ви жінку ставите”, – сказав Арахамія.



Він також додав, що це має бути якийсь еволюційний крок, “можливо через декілька років може бути й жінка міністром оборони, але зараз сприйняття суспільства нема такого”.