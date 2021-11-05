Про це йдеться на брифінгу Давида Арахамії в кулуарах Ради
За словами Арахамії, у суспільства стереотипне бачення міністра оборони. Зокрема, більшість людей “має картинку”, що міністр оборони – це “бойовий генерал”.
“Ми вважаємо, що жінка-міністр оборони, взагалі, зараз не буде сприйнята суспільством, тому що суспільство не звикло… Навіть зараз питання по Резнікову, він військовозобов’язаний, але зараз не військовий. І вже ми маємо питання, а якби це була жінка, то взагалі сказали б “війна на дворі, а ви жінку ставите”, – сказав Арахамія.
Він також додав, що це має бути якийсь еволюційний крок, “можливо через декілька років може бути й жінка міністром оборони, але зараз сприйняття суспільства нема такого”.
- Нагадаємо, 4 листопада, Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення на посаду міністра оборони Олексія Резнікова.