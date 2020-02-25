Сутички у Нових Санжарах: суд заарештував чотирьох осіб

У Полтавській області чотирьох осіб, яких підозрюють у причетності до сутичок у Нових Санжарах через розміщення евакуйованих з Китаю українців, відправили під варту.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Полтавській області.

Так, на сьогодні підозри у причетності до масового заворушення (стаття 294 КК України) отримали п’ятеро осіб. Чотирьох з них суд взяв під варту строком на 60 діб.

Ще одному оберуть запобіжний захід після встановлення місця перебування.

Крім того, одного чоловіка затримали за підозрою у замаху на насильницькі дії щодо поліціянта. Йому суд визначив 60 діб домашнього арешту без права залишати місце проживання у нічний час доби.

Наразі поліція вивчає роль кожного з учасників в масовому заворушенні та інших діях, що підпадають під дію Кримінального або Адміністративного закону.

“На даний час розслідування триває за такими напрямами як: блокування транспортних комунікацій (ст. 279 КК України), групове порушення громадського порядку (ст. 293 КК України), масові заворушення (ст. 294 КК України), порушення рівноправності громадян залежно від національної належності, поєднані з насильством чи погрозами (ч. 2 ст. 161 КК України), замах на умисне заподіяння поліціянтові тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням службових обов’язків (ст. 15 ч. 2 ст. 345 КК України) та заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку (ст. 295 КК України)”, – уточнив начальник поліції Полтавщини Іван Вигівський.