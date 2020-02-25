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Сутички у Нових Санжарах: суд заарештував чотирьох осіб

У Полтавській області чотирьох осіб, яких підозрюють у причетності до сутичок у Нових Санжарах через розміщення евакуйованих з Китаю українців, відправили під варту.

Вівторок, 25 лютого 2020, 18:33

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Полтавській області.

Так, на сьогодні підозри у причетності до масового заворушення (стаття 294 КК України) отримали п’ятеро  осіб. Чотирьох з них суд взяв під варту строком на 60 діб.

Ще одному оберуть запобіжний захід після встановлення місця перебування.

Крім того, одного чоловіка затримали за підозрою у замаху на насильницькі дії  щодо поліціянта. Йому суд визначив 60 діб домашнього арешту без права залишати місце проживання у нічний час доби.

Наразі поліція вивчає роль кожного з учасників в масовому заворушенні та інших діях, що підпадають під дію Кримінального або Адміністративного закону.

“На даний час розслідування триває за такими напрямами як: блокування транспортних комунікацій (ст. 279 КК України), групове порушення громадського порядку (ст. 293 КК України), масові заворушення (ст. 294 КК України), порушення рівноправності громадян залежно від національної належності, поєднані з насильством чи погрозами (ч. 2 ст. 161 КК України), замах на умисне заподіяння поліціянтові тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням службових обов’язків (ст. 15 ч. 2 ст. 345 КК України) та заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку (ст. 295 КК України)”, – уточнив начальник поліції Полтавщини Іван Вигівський.

  • З Уханя громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями відбулися зіткнення.
  • В результаті заворушень у Нових Санжарах за медичною допомогою звернулися дев’ять поліцейських і одна цивільна особа. Поліція затримала 24 учасників протесту.
  • У поліції Полтавської області відкрили п’ять кримінальних справ через зіткнення в Нових Санжарах.
Теги: Нові Санжари, протести, Нові Санжари, поліція, суд

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