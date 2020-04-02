Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник відкривав вогонь із «відведених» за Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Для припинення ворожих обстрілів українські захисники використали чергові вогневі засоби.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” зафіксовано чотири обстріли: поблизу Новотошківського, неподалік Хутора Вільного, біля Новоолександрівки та поблизу Оріхового.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” зафіксовано 11 обстрілів. Бойовики атакували українські позиції поблизу Павлополя, в районі Пісків, по околицях Мар’їнки, в районі Красногорівки, біля Новомихайлівки та біля Миколаївки.

“Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Постраждалих вчасно доправили до військово-медичного закладу, де їм надали належну медичну допомогу”, – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними розвідки, 1 квітня військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил ліквідували одного російського окупанта, щонайменше ще троє отримали поранення.

31 березня бойовики 14 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів загинув український боєць, ще троє зазнали поранень.