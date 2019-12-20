За минулу добу, 19 грудня, збройні формування Російської Федерації тільки один раз порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Обстріл позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано поруч населеного пункту Троїцьке, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”.

Вчора, 19 грудня, внаслідок ворожого обстрілу втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

З початку цієї доби, 20 грудня, російські окупаційні війська з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по оборонцям Невельського та Славного.

Втрат з нашого боку не було.