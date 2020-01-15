За минулу добу, 14 січня, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, поранивши двох українських військовослужбовців.

Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Чотири обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:

неподалік Новотроїцького та Мар’їнки – зі стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту Невельське – з великокаліберних кулеметів;

поруч з Широкиним – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Шість обстрілів противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:

поруч з Луганським – зі станкових протитанкових гранатометів;

тричі в районі населеного пункту Оріхове – з артилерійських систем 122 калібру – 8 снарядів, з мінометів калібру 120 мм – 28 мін, з 82-мм міномету – 8 мін, а також застосував автоматичні гранатомети;

поблизу Кримського – з міномету калібру 82 мм – 8 мін та з великокаліберних кулеметів;

неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

“Вчора, 14 січня, у результаті ворожих обстрілів два військовослужбовця Об’єднаних сил отримали поранення”, – повідомили в прес-центрі.

З початку цієї доби, 15 січня, російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь по захисникам Світлодарська, де випустили 2 міни з 82-мм міномету.

За поточну добу втрат з нашого боку немає.