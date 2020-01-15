Про це повідомили в прес-центрі ООС.
Чотири обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:
- неподалік Новотроїцького та Мар’їнки – зі стрілецької зброї;
- поблизу населеного пункту Невельське – з великокаліберних кулеметів;
- поруч з Широкиним – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Шість обстрілів противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:
- поруч з Луганським – зі станкових протитанкових гранатометів;
- тричі в районі населеного пункту Оріхове – з артилерійських систем 122 калібру – 8 снарядів, з мінометів калібру 120 мм – 28 мін, з 82-мм міномету – 8 мін, а також застосував автоматичні гранатомети;
- поблизу Кримського – з міномету калібру 82 мм – 8 мін та з великокаліберних кулеметів;
- неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
“Вчора, 14 січня, у результаті ворожих обстрілів два військовослужбовця Об’єднаних сил отримали поранення”, – повідомили в прес-центрі.
З початку цієї доби, 15 січня, російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь по захисникам Світлодарська, де випустили 2 міни з 82-мм міномету.
За поточну добу втрат з нашого боку немає.
- Минулої доби, 13 січня, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів та гранатометів різних систем.