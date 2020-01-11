Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів позицій Об’єднаних сил, а саме:

неподалік Мар’їнки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поблизу з Невельським – зі станкових автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

тричі біля населеного пункту Водяне – з мінометів калібру 82 мм (8 мін), гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поруч з Новотроїцьким – зі стрілецької зброї.

7 обстрілів позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:

чотири рази поблизу населеного пункту Оріхове – з артилерійських систем калібру 122 мм (14 снарядів), мінометів калібру 120 мм (14 мін), 82-мм мінометів (16 мін), гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм (32 міни) та гранатометів різних систем;

в районі населеного пункту Південне – з підствольного гранатомету;

поряд з Новотошківським – зі 120-мм мінометів (5 мін).

“Вчора, 10 січня, у результаті ворожих обстрілів три військовослужбовця Об’єднаних сил отримали поранення”, – повідомили в ООС.

З початку цієї доби, 11 січня, російські окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню. Зі станкових автоматичних гранатометів та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціям українських захисників поблизу з Пісками та зі 120-мм мінометів (3 міни) по позиціям поруч з Красногорівкою, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

З початку доби втрат з нашого боку немає.