Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог відкривав вогонь по захисниках Лебединського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

Чотири обстріли по позиціям Об’єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:

двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний – зі ствольної артилерії калібру 122 мм та 120-мм мінометів;

неподалік з Новоолександрівкою – зі стрілецької зброї;

біля Новолуганського – з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.

“Вчора, 8 січня, у результаті ворожих обстрілів три військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення”, – повідомили в прес-центрі.

З початку цієї доби, 9 січня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Втрат з нашого боку немає.