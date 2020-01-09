Про це повідомили в прес-центрі ООС.
Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог відкривав вогонь по захисниках Лебединського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
Чотири обстріли по позиціям Об’єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:
- двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний – зі ствольної артилерії калібру 122 мм та 120-мм мінометів;
- неподалік з Новоолександрівкою – зі стрілецької зброї;
- біля Новолуганського – з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.
“Вчора, 8 січня, у результаті ворожих обстрілів три військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення”, – повідомили в прес-центрі.
З початку цієї доби, 9 січня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
Втрат з нашого боку немає.
- Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала у бойовиків на тимчасово окупованій території Луганської області озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.