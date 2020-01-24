Про це повідомили в прес-центрі ООС.
Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
8 обстрілів по українських позиціях відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:
- неподалік Талаківки – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 8 мін;
- двічі поруч з Опитним – з протитанкового ракетного комплексу – 2 постріли та стрілецької зброї;
- поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Широкине – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- неподалік Новоселівки Другої – зі станкового протитанкового гранатомету – 1 постріл, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;
- поруч з Авдіївкою – з великокаліберного кулемету;
- поблизу Водяного – з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї.
3 обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:
- двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
- поруч з Оріховим – з гранатометів різних систем.
“Вчора, 23 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. З початком цієї доби російські окупаційні війська зі станкового протитанкового гранатомету обстріляли позиції захисників Талаківки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”. За поточну добу втрат немає”, – повідомили в штабі ООС.
- Раніше в штабі ООС повідомили, що бойовики терористичних “ЛНР” та “ДНР” навмисно ведуть вогонь по українським військовослужбовцям з житлового сектора.