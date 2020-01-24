Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

8 обстрілів по українських позиціях відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:

  • неподалік Талаківки – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 8 мін;
  • двічі поруч з Опитним – з протитанкового ракетного комплексу – 2 постріли та стрілецької зброї;
  • поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї;
  • в районі населеного пункту Широкине – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • неподалік Новоселівки Другої – зі станкового протитанкового гранатомету – 1 постріл, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;
  • поруч з Авдіївкою – з великокаліберного кулемету;
  • поблизу Водяного – з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї.

3 обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:

  • двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
  • поруч з Оріховим – з гранатометів різних систем.

“Вчора, 23 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. З початком цієї доби російські окупаційні війська зі станкового протитанкового гранатомету обстріляли позиції захисників Талаківки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”. За поточну добу втрат немає”, – повідомили в штабі ООС.

  • Раніше в штабі ООС повідомили, що бойовики терористичних “ЛНР” та “ДНР” навмисно ведуть вогонь по українським військовослужбовцям з житлового сектора.