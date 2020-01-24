За минулу добу, 23 січня, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

8 обстрілів по українських позиціях відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:

неподалік Талаківки – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 8 мін;

двічі поруч з Опитним – з протитанкового ракетного комплексу – 2 постріли та стрілецької зброї;

поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Широкине – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Новоселівки Другої – зі станкового протитанкового гранатомету – 1 постріл, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;

поруч з Авдіївкою – з великокаліберного кулемету;

поблизу Водяного – з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї.

3 обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:

двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

поруч з Оріховим – з гранатометів різних систем.

“Вчора, 23 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. З початком цієї доби російські окупаційні війська зі станкового протитанкового гранатомету обстріляли позиції захисників Талаківки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”. За поточну добу втрат немає”, – повідомили в штабі ООС.