Про це повідомили в прес-службі ООС.
Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також українські позиції обстрілювали снайпери.
П’ять обстрілів були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме двічі поруч з Водяним, біля Пищевика, неподалік Лебединського, поруч з Новотроїцьким.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив три обстріли українських позицій, а саме неподалік Новотошківського, двічі в районі Оріхового.
“Вчора, 28 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, – повідомили в прес-центрі.
З початком цієї доби, 29 лютого, російські окупаційні війська тричі вели вогонь у бік наших позицій, а саме поруч з Невельським та неподалік Травневого і Красногорівки.
- 18 лютого під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій і здійснили спробу просування через лінію розмежування. В результаті почався бій. Бойові дії відбувалися в Луганській області з самого ранку – поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний (неподалік від Золотого). В результаті бойових дій загинув український воїн, троє були поранені і двоє контужені.
- У Генштабі ЗСУ запевнили, що всі українські позиції після атаки окупантів на Донбасі перебувають під контролем військ України.
- Офіс генерального прокурора України відкрив кримінальне провадження через атаку окупантів на Донбасі.