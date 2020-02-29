За минулу добу, 28 лютого, проросійські бойовики вісім разів відкривали вогонь. В результаті обстрілів поранено українського військового.

Про це повідомили в прес-службі ООС.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також українські позиції обстрілювали снайпери.

П’ять обстрілів були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме двічі поруч з Водяним, біля Пищевика, неподалік Лебединського, поруч з Новотроїцьким.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив три обстріли українських позицій, а саме неподалік Новотошківського, двічі в районі Оріхового.

“Вчора, 28 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, – повідомили в прес-центрі.

З початком цієї доби, 29 лютого, російські окупаційні війська тричі вели вогонь у бік наших позицій, а саме поруч з Невельським та неподалік Травневого і Красногорівки.