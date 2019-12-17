Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Противник обстріляв наші підрозділи із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Один обстріл позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”:

неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм було випущено 20 мін;

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” російські окупаційні війська здійснили чотири обстріли:

поблизу Верхньоторецького – з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї;

поряд Шахти Бутівка – з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Павлопіль – з мінометів калібру 82 мм;

неподалік Широкиного – з 82 мм мінометів було випущено 10 мін.

“Вчора, 16 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення”, – повідомили в прес-центрі.

З початку цієї доби, 17 грудня, російські окупаційні війська один раз обстріляли наші позиції. Неподалік Новолуганського ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Втрат з нашого боку немає.