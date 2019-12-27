Про це повідомили в прес-центрі ООС.

9 обстрілів наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:

поряд з Невельським – зі стрілецької зброї;

два рази неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету;

біля населеного пункту Василівка – зі стрілецької зброї;

поруч з Авдіївкою – з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;

два рази поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Водяне – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

неподалік з Лебединським – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

8 обстрілів позицій українських захисників противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:

поруч з Південним – з ручного протитанкового гранатомету;

в районі населеного пункту Новгородське – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

неподалік Кримського – з великокаліберних кулеметів;

поблизу Троїцького – з автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету;

біля Старого Айдару – зі стрілецької зброї;

поруч з Травневим – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Шуми – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

неподалік Оріхового – з автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету.

“Вчора, 26 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, – повідомили в прес-центрі.

Також стало відомо, що з початку цієї доби, 27 грудня, російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету противник відкривав вогонь по позиціям українських захисників неподалік населеного пункту Гладосове.

Втрат з нашого боку немає.