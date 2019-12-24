Про це повідомили в прес-центрі ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 6 обстрілів позицій Об’єднаних сил:
- поруч з Лебединським – з гранатометів різних систем;
- неподалік населеного пункту Старогнатівка – зі станкового протитанкового гранатомету;
- біля Василівки – зі стрілецької зброї;
- двічі в районі населеного пункту Широкине – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поруч з Новотроїцьким – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Один обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” неподалік Південного – з великокаліберних кулеметів;
“Вчора, 23 грудня, внаслідок ворожих обстрілів, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було”, – повідомили в прес-центрі ООС.
З початку цієї доби, 24 грудня, російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник відкривав вогонь по захисникам населеного пункту Березове. Втрат з нашого боку немає.
- 21 грудня російсько-окупаційні війська обстріляли з міномета житлові будинки населеного пункту Золоте-4 (Луганська область).