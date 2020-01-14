Про це повідомили в прес-центрі ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив один обстріл по нашим позиціям поруч з Василівкою, де застосував стрілецьку зброю.
П’ять обстрілів було зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:
- неподалік населених пунктів Зайцеве та Луганське – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- поруч з Оріховим – зі 120-мм мінометів противник випустив 20 мін та мінометів калібру 82 мм – 10 мін, а також автоматичних станкових гранатометів;
- поблизу з Новотошківським – з мінометів калібру 120 мм та 82мм – по 3 міни;
- неподалік Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Вчора, 13 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.
З початку цієї доби, 14 січня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат з нашого боку немає.
- Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала у бойовиків на тимчасово окупованій території Луганської області озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.