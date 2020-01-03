Про це повідомили в прес-центрі ООС.
Два обстріли українських позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:
- поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- неподалік Миколаївки – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.
Два обстріли противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:
- поряд з Оріховим – з підствольного гранатомета;
- в районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
“Вчора, 2 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було”, – повідомили в ООС.
З початку цієї доби, 3 січня, російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї по захисникам Новолуганського.
Втрат з нашого боку немає.
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