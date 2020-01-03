Минулої доби, 2 січня, збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Два обстріли українських позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:

поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Миколаївки – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.

Два обстріли противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:

поряд з Оріховим – з підствольного гранатомета;

в районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

“Вчора, 2 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було”, – повідомили в ООС.

З початку цієї доби, 3 січня, російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї по захисникам Новолуганського.

Втрат з нашого боку немає.